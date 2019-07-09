سوني تعلن عن حاسب محمول صغير مليء بالمنافذ

كشفت شركة سوني عن حاسبها المحمول الصغير المليء بالمنافذ (Vaio SX12)، والذي يثبت أن أجهزة الحاسب المحمولة الصغيرة يمكن أن تحتوي على جميع المنافذ.

ومن المفترض أن تطلق سوني هذا الحاسب أولاً في اليابان في وقت لاحق هذا الأسبوع بسعر يتراوح بين 1100 إلى 2000 دولار، وذلك وفقًا لمواصفات التخزين والعتاد المختارة.

ويتبع (VAIO SX12) جهاز الحاسب المحمول (VAIO S11) الذي أطلقته الشركة في وقت سابق، ويتميز باستخدام أكثر فاعلية للمساحة مع شاشة أكبر وأزرار مفاتيح، لكن بالحجم نفسه تقريبًا.

وتسمح هذه الميزة بحمل الجهاز بسهولة مع وجود الكثير من خيارات الاتصال، بدلًا من اللجوء إلى من المحولات الإضافية وأجهزة الدونجل.

ويبلغ وزن الجهاز 888 جرام، وهو مزود بشاشة بقياس 12.5 إنشًا، وخيارات إدخال وإخراج أكثر من معظم أجهزة الحاسب المحمولة المتوفرة حاليًا في السوق.

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ويأتي مع 3 منافذ USB-A؛ ومنفذ USB-C للشحن؛ ومنفذ HDMI؛ وفتحة بطاقة SD بالحجم الكامل؛ ومنفذ سماعة رأس وميكروفون؛ ومنفذ إيثرنت (Ethernet)؛ واتصال VGA قديم.

ويعمل الجهاز – لا يزيد حجمه عن جهاز ماك بوك (MacBook) – باستخدام معالجات إنتل Core i5 أو Core i7 من الجيل الثامن رباعية النوى، مع خيار تثبيت وحدة LTE، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على اتصال بالإنترنت متنقل.

كما زودت سوني الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD.

وهناك أيضًا لوحة التتبع المتعددة اللمس مع زرين، ومستشعر بصمة الإصبع، وطلاء مقاوم للتوهج على الشاشة، وعمر بطارية يصل إلى 14 ساعة، ولوحة مفاتيح صامتة كاملة الحجم.