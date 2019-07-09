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سفير تركيا في السودان يبحث مع وكيل الخارجية السودانية العلاقات الثنائية

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الخرطوم — سبوتنيك. وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء "التقى السفير عمر دهب فضل الوكيل المكلف لوزارة  الخارجية بمكتبه بالسيد عرفان نذير أوغلو سفير تركيا لدى السودان".

© AFP 2019 / Sudan TV / AFP

وأضاف البيان "ناقش الاجتماع  مستوى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتطرق الجانبان إلى مجالات التعاون بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري ومجال الطيران".

من جانبه، أشاد فضل "بمستوى العلاقات مع تركيا، مؤكداً حرصه على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين"، بحسب البيان.

ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من حزيران/يونيو الماضي ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

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