مقتل 3 سوريين بصواريخ "النصرة" في ريف حماة والجيش السوري يرد على المصادر

ذكرت وكالة "سانا" أن مصدرا عسكريا سوريا صرح مساء اليوم الثلاثاء:

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR

"حوالي الساعة 18.40 من تاريخ 9-7-2019 قامت المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في سهل الغاب الشمالي وجبل الزاوية باستهداف بلدتي جورين وعين سليمو بعدد من الصواريخ مما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة ستة آخرين بينهم نساء وأطفال".

وأضاف المصدر "وعلى الفور قامت قواتنا العاملة في المنطقة بالرد على مصادر النيران و الاشتباك مع المجموعات المهاجمة وكبدتها خسائر في العتاد بعد أن أوقعت بينهم قتلى وجرحى".

وكانت وحدة من الجيش السوري دمرت بالصواريخ الموجهة اليوم الثلاثاء آليتين تابعتين للمجموعات المسلحة على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري دمرت بسلاح الصواريخ آليتين تابعتين للمجموعات الإرهابية على أطراف بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي.

وأفادت الوكالة أن وحدة من الجيش في أطراف قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي إلى الشمال من بلدة كفرنبودة التي طهرهما الجيش قبل شهرين استهدفت بصاروخ موجه سيارتين تم رصدهما تتحركان على طريق زراعي في محيط بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي ما أدى إلى تدمير سيارة محملة برشاش ثقيل واحتراق السيارة الثانية نتيجة اصطدامها بالسيارة المدمرة.

وبينت أن "عددا من الإرهابيين قتلوا وأصيب عدد آخر في العملية وشوهدت سيارات تحركت من أطراف بلدة الهبيط وعملت على سحب جثث الإرهابيين ومصابيهم".

وكان الجيش العربي السوري استهدف أمس الإثنين مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محاور ريف حماة الشمالي بسلاحي المدفعية والصواريخ.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الجيش السوري نفذ ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد "تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمال الغربي".