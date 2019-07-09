الحزمة الكاملة لتعلم البرمجة في ٧٣ ساعة فقط!

الحزمة التعليمية الكاملة لتعلم البرمجة The Complete Learn to Code Master Class

عدد الدورات: 9

عدد الدروس: 619

المدة: 73 ساعة

تعلم لغات البرمجة الرئيسية، مثل: (بايثون) Python، و(جافا) Java و++C

إتقان أساسيات تطوير الويب بما في ذلك: HTML، وCSS، وJavaScript، وPHP وMySQL

تشمل الحزمة دورة تدريبية للغة (Google Go)، وأخرى لنظام (Git)

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 1370 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا

نسبة الخصم: 98%

الحصول على الصفقة: من هنا

يعتبر تعلم البرمجة في وقتنا الحالي من أفضل الاستثمارات الشخصية التي يمكنك القيام بها على الإطلاق، حيث إن المبرمجين المحترفين يحظون بتقدير كبير في سوق العمل اليوم بفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده.

كما تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات ستزداد بنسبة 24% بحلول 2026، كما أن مهندسي البرمجيات في شركات وادي السيليكون يتقاضون رواتب تصل إلى 155 ألف دولار سنويًا.

تعتبر الحزمة التعليمية الكاملة The Complete Learn to Code Master Class؛ نقطة انطلاق مثالية لتعلم البرمجة سواء كنت مبتديء أو محترف في المجال، حيث تتكون من 9 دورات تدريبية، و619 درسًا لتغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف البرمجة.

سواء كنت ترغب في إنشاء تطبيقات، أو ألعاب، أو احتراف تصميم مواقع الويب، فإن هذه الحزمة تعتبر خيارًا مثاليًا للبدء، حيث لا تشترط وجود أي خبرة سابقة في مجال البرمجة، كما أنك تتعلم من مطورين محترفين، وقد سجل فيها أكثر من 11 ألف شخص بالفعل، ويمكنك أن تكون واحدًا منهم قبل انتهاء هذه الصفقة الرائعة.

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عادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى أكثر من 1370 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط مع إمكانية الوصول إليها مدى الحياة، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

بحصولك على هذه الصفقة وتعلم أكثر من لغة برمجة، فإنك ستكون قادرًا على إنشاء تطبيقات عملية أثناء التعلم، ومن خلال مقاطع الفيديو العملية، يمكنك إتقان أساسيات تطوير الويب بما في ذلك: HTML، وCSS، وJavaScript، وPHP وMySQL. كما تحتوي المسارات المنفصلة على تدريب للغات البرمجة الرئيسية، مثل: (بايثون) Python، و(جافا) Java و++C.

تقدم لك هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية لتعلم Google Go؛ والمعروفة أيضًا باسم Golang، وهي لغة برمجة مفتوحة المصدر من تطوير شركة جوجل، والتي تسمح للمبرمجين بإنشاء برامج متعددة النواة، وهي التي تسمح بتشغيل عمليات متعددة في وقت واحد.

كما تقدم لك أيضا دورة لتعلم (Git) وهو نظام التحكم في الإصدارات الموزعة الأكثر استخدامًا، والذي يستخدمه متخصصو هندسة البرمجيات لتحديد مصدر ووقت أي تغيير في عمليات تحرير الملفات، مما يساعدك في تعلم كيفية التعامل مع أي مشروع بسرعة وكفاءة أعلى.

فيما يلي أسماء الدورات التي تضمها الحزمة:

Basic Introduction To C++ For Beginners.

Become A Full Stack Web Developer: Beginner To Advanced.

Build Responsive Real World Websites with HTML5 and CSS3.

JavaScript Essentials: Get Started With Web Coding.

C# 7 & .NET Core 2.0 Recipes.

The Complete Google Go Programming Course For Beginners.

From 0 to 1: Learn Python Programming Easy as Pie.

Java Programming for Beginners.

Git Complete: The Definitive, Step-By-Step Guide.

الحصول على الصفقة: من هنا.