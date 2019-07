تويتر تحدث قوانينها لمواجهة خطاب الكراهية

تضع تويتر قوانينها بهدف ضمان الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي المنصة، وتعمل باستمرار على تطويرها بشكل يعكس حقائق العالم الذي تعمل فيه، وفيما ينصب التركيز الأساسي على التعامل مع مخاطر الأذى على أرض الواقع، فقد أظهرت الأبحاث أن لغة التجريد من الصفات الإنسانية تسهم في زيادة هذه المخاطر.

واتبعت تويتر في أواخر العام الماضي أسلوبًا جديدًا يعتمد على البحث في مقترحات الجمهور باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية واليابانية حول تحديث سياسة السلوكيات الباعثة على الكراهية من ناحية التجريد من الصفات الإنسانية.

ونتيجة لذلك، وبعد شهور من المحادثات والمقترحات من العامة والخبراء من جهات خارجية وفرق تويتر الخاصة، فإن المنصة تعمل على توسيع نطاق قوانينها ضد السلوكيات الباعثة على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الأشخاص من إنسانيتهم استناداً إلى انتمائهم الديني.

وستطالب تويتر – بدءًا من اليوم – بحذف مثل هذه التغريدات من المنصة عندما يتم الإبلاغ عنها، كما سيتعين حذف التغريدات التي تنتهك هذا القانون والتي تم التغريد بها قبل اليوم في حال الإبلاغ عنها، ولن ينتج عن ذلك أي تعليق مباشر للحساب.

طلبت تويتر في العام الماضي مقترحات لضمان مراعاتها لمجموعة واسعة من وجهات النظر، ورؤية المجتمعات والثقافات المختلفة التي تستخدم تويتر في شتى أنحاء العالم.

ودعت الجمهور المتحدث باللغة العربية إلى تقديم مقترحات عبر مدونتها العربية، واتبعت الشيء نفسه مع الجمهور المتحدث بالإنجليزية والإسبانية واليابانية.

We closed the survey with 8,000+ responses. Thank you for sharing thoughts on how we can improve the dehumanization policy. In the next few months, we’ll share what we learned and the final policy. https://t.co/RzOCic49gw