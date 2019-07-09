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سبوتيفاي تطلق تطبيقًا مخففًا لمستخدمي أندرويد

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سبوتيفاي تطلق تطبيقًا مخففًا لمستخدمي أندرويد سبوتيفاي تطلق تطبيقًا مخففًا لمستخدمي أندرويد

أطلقت شركة سبوتيفاي رسميًا تطبيقًا مخففًا لمستخدمي أندرويد يسمى سبوتيفاي لايت (Spotify Lite)، والذي ظهر لأول مرة كنسخة تجريبية العام الماضي قبل أن يصل إلى قارة آسيا في شهر أبريل.

وتريد سبوتيفاي جعل إمكانية الوصول إلى قائمة الأغاني المفضلة أسهل أينما كنت، بغض النظر عن مستوى بطارية هاتفك أو سعة التخزين أو قوة الاتصال.

ويتوفر التطبيق لمجموعة كبيرة من مستخدمي سبوتيفاي النشطين يبلغ زهاء 217 مليون مستخدم نشط شهريًا، و 100 مليون مستخدم نشط شهريًا يدفعون اشتراكات، طالما أن هؤلاء المستخدمين لديهم أجهزة أندرويد تعمل بالنسخة 4.3 أو أحدث.

ويصل التطبيق إلى متجر جوجل بلاي (Google Play) ضمن 36 سوقًا في جميع أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، مع وعود بوصوله إلى المزيد من الأسواق في الأشهر المقبلة.

ويبلغ حجم التطبيق 10 ميجابايت فقط، مقارنةً بحجم 100 ميجابايت لتطبيق سبوتيفاي الأساسي، لكن سبوتفاي لايت يفتقر إلى عناصر التحكم في مستوى الصوت أو خيار 320 كيلوبت في الثانية.

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كما يفتقر أيضًا إلى (Spotify Connect)، وهي خدمة تتيح نقل الأغاني عبر لاسلكية إلى مكبرات الصوت المتوافقة، وأجهزة الاستقبال، وأنظمة المسرح المنزلي.

قال كالي بيرسون Kalle Persson، كبير مديري المنتجات في سبوتيفاي: صُمم (Spotify Lite) من الألف إلى الياء بناءً على تعليقات المستخدمين من جميع أنحاء العالم، مما يتيح لملايين آخرين الاستمتاع بأفضل تجربة موسيقية في العالم – خاصة في المناطق ذات النطاق الترددي المحدود.

وأضاف أن مستخدمي الاشتراك المجاني أو المدفوع من سبوتيفاي قادرين على تنزيل التطبيق بشكل منفصل واستخدامه جنبًا إلى جنب أو بشكل مستقل عن تطبيق سبوتيفاي كامل الميزات.

ويستطيع التطبيق بث الأغاني والمسارات والبودكاست بالدقة الأساسية بشكل افتراضي، وتدعي سبوتيفاي أن هذا يعني زهاء 0.5 ميجابايت لكل أغنية، ولا تقتصر إمكانية الاستماع على هذه الدقة فقط، بل يمكن زيادتها إلى دقة عالية.

ويتميز سبوتيفاي لايت بإمكانية ضبط حدود البيانات والحصول على تنبيه عند الوصول إليها، مما يساعد الأشخاص الذين لديهم حدود بيانات ثابتة، كما يتضمن (Spotify Lite) زرًا لمسح ذاكرة التخزين المؤقت بنقرة واحدة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للدول المدعومة:

  • البرازيل
  • كندا
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بيرو
  • تشيلي
  • كولومبيا
  • بوليفيا
  • كوستا ريكا
  • جمهورية الدومنيكان
  • الإكوادور
  • السلفادور
  • غواتيمالا
  • هندوراس
  • نيكاراغوا
  • بناما
  • باراغواي
  • أوروغواي
  • المملكة العربية
  • الجزائر
  • لبنان
  • المغرب
  • تونس
  • سلطنة عمان
  • الأردن
  • البحرين
  • الإمارات العربية المتحدة
  • الكويت
  • دولة قطر
  • جنوب أفريقيا
  • أندونيسيا
  • الفلبين
  • فيتنام
  • ماليزيا
  • الهند

البوابة العربية للأخبار التقنية

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