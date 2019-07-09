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قطر تعلن عن نجاح محادثات السلام الأفغانية

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قطر تعلن عن نجاح محادثات السلام الأفغانية قطر تعلن عن نجاح محادثات السلام الأفغانية

وأفاد مبعوث وزير الخارجية الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، أن المحادثات الأفغانية للسلام نجحت بين الأفرقاء كافة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال القحطاني " التقى أكثر من 60 أفغانيا يمثلون جميع أطياف المجتمع الأفغاني بما فيهم النساء وطالبان وممثلين من واجتمعوا بصفتهم الشخصية ولأول مرة لمناقشة سبل إنهاء الصراع في أفغانستان وتحقيق السلام فيه، حيث تناولوا على مدار يومين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها حقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء وانسحاب القوات الأجنبية والمستقبل السياسي لأفغانستان".

وتابع القحطاني قائلا "نحن اليوم نشعر بسعادة غامرة لتوصلهم لبيان مشترك كخطوة أولى للسلام، كما نشكرهم على دعمهم للمحادثات الجارية في دولة قطر والتي يعتبرونها مهمة وإيجابية في إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان".

وختم قائلا " واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستبقى قوة سلام ومحبة وتعاون مع الشعوب والشعب الأفغاني والمجتمع الدولي لتحقيق السلام في أفغانستان".

SputnikNews

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