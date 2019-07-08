مصادر سعودية: الملاحة بمطار أبها طبيعية بعد اعتراض طائرة للحوثيين

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وأفادت مصادر "العربية" مساء الاثنين باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية "بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية" على حد وصف القناة السعودية.

كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله (الحوثيون) قد أعلن شن هجمات جديدة، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية في مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث العميد يحيي سريع عبر صفحته على "فيس بوك" إن "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها وذلك بطائرات قاصف 2K".

وأضاف سريع "العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتابع "والعملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".