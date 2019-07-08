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الجيش الليبي يرصد هوائيات فوق مباني طرابلس

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© Sputnik . Vladimir Trefilov

موسكو — سبوتنيك. وقال المسماري مؤتمر صحفي: "الجيش الليبي يرصد هوائيات فوق المباني العامة والخاصة في طرابلس وستكون هدفاً لقواتنا الجوية".

وأضاف الناطق:

الجيش الليبي يطالب أصحاب المباني بإزالة هذه الهوائيات وإلا ستكون هدفاً قواتنا الجوية.

وأكد المسماري أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في وبعض الدول) موجوداً في ليبيا، ويقوم باستغال العمليات العسكرية في طرابلس لشن عملياته في أماكن أخرى.

في سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، تدمير ثلاثة دبابات عسكرية تابعة لقوات لحكومة خلال مواجهات اندلعت منذ فجر اليوم بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "قوات الجيش الليبي تدمر3 دبابات للعصابات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس".

وأعلن الجيش الليبي صد هجوم لقوات حكومة الوفاق الوطني، يوم الأحد، بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.

SputnikNews

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