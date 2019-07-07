الاتحاد الأفريقي يعلن إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية

القاهرة- سبوتنيك. وذكر الاتحاد عبر (تويتر) أنه "جرى خلال القمة الأفريقية الاستثنائية في النيجر "إطلاق الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية التي تحكم قواعد المنشأ، والامتيازات الجمركية، ورصد وإزالة المعوقات غير الجمركية، ونظام الدفع الإلكتروني، ومنصة مرصد التجارة الأفريقية".

​وبحسب موقع الاتحاد الأفريقي، يأتي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب دخول المنطقة التجارية حيز التنفيذ في 30 أيار/مايو الماضي، بعد إيداع الحد الأدنى المطلوب من تصديق 22 دولة من الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي.. ومنذ ذلك الحين تم إيداع ثلاثة صكوك تصديق أخرى، وبذلك يصل العدد الإجمالي للبلدان التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلى 25 دولة.

ومع إطلاق المرحلة التشغيلية اعتباراً من تموز/يوليو 2019، سيتمكن التجار عبر أفريقيا من الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث ستجري المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء التي أودعت صكوك التصديق وتلك التي تتوافق مع أحكام قواعد المنشأ التي تحكم التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

ومن المتوقع أيضًا أنه بعد الإطلاق "سيتقرر موقع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي ستتمثل مهمتها الرئيسية في تنفيذ الاتفاقية. وقد قدمت سبع دول أعضاء: مصر وإسواتيني وإثيوبيا وكينيا وغانا ومدغشقر والسنغال عروضاً لاستضافة مقر الأمانة.