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شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار
-
الأربعاء 10 يوليو 2019 05:29 صباحاً
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة
-
الأربعاء 10 يوليو 2019 05:29 صباحاً
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان
-
الأربعاء 10 يوليو 2019 04:42 صباحاً
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:57 صباحاً
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:47 صباحاً
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا"
-
الأربعاء 10 يوليو 2019 03:47 صباحاً
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:21 صباحاً
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:19 صباحاً
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:15 صباحاً
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر
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الأربعاء 10 يوليو 2019 02:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
زواج القاصرات السوريات في الأردن.. RT تحقق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 07 يوليو 2019 08:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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