أخبار عاجلة

بورصات الخليج.. توقعات النتائج تبشر بانتعاشة مستمرة -
تغيران بتخفيض حصص كبار ملاك السوق السعودي -
شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بنقل سوريين للبلاد بتأشيرات مزورة

Google+ Print

القاهرة —سبوتنيك.اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، غربي البلاد، اليوم الأحد، قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالسماح بدخول سوريين إلى البلاد بتأشيرات مزورة، معربة عن تخوفها من انتقال عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا جراء ذلك.

© REUTERS / HANI AMARA

وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن "الوزارة رصدت ومنذ فنرة زمنية قيام المدعو محمد المدني الفاخري، ووظيفته مسؤول هيئة الاستثمار في قوات حفتر، بمنح تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لحصول بعض الأشخاص من حملة جواز السفر السوري بدخول الأراضي الليبية عبر منفذ بنينا ببنغازي وغيرها".

وتابع البيان أن الفاخري يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين مطاري دمشق وبنينا عبر شركة "أجنحة الشام"، والتي وصفتها بأنها "متورطة في نقل عتاد وأسلحة ومقاتلين للنظام السوري".

وتابعت الوزارة أن "هناك مخاوف من إمكانية نقل عناصر إرهابية ومقاتلين إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)