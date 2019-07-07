"الخارجية": تأمين عودة المصابين الأردنيين بشرم الشيخ

المدينة نيوز :- واصل الفريق القنصلي الموفد من السفارة الأردنية بالقاهرة، مهامه بزيارة مكان الحادث في شرم الشيخ وزار المصابين الاردنيين كافة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان، يوم السبت، إن الوفد القنصلي، زار المصابين الخمسة في مواقعهم المختلفة واطمأن عليهم، موضحاً أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وحالة الجميع مستقرة جداً خاصة بعد تلقي العلاج والعناية اللازمين.

كما قام الوفد القنصلي وأعضاء الفريق بزيارة عائلة المتوفى الفلسطيني الجنسية وأقاربه المرافقين معه وتم الاطمئنان عليهم وتقديم واجب العزاء لهم، بحسب البيان الذي أكد أن الوفد القنصلي لن يتأخر عن تقديم المساعدة لهم ان لزم الأمر، وأنهم ينتظرون اجراءات السفارة الفلسطينية في القاهرة لبدء عملية نقل الجثمان.

وأضاف الناطق باسم الوزارة سقفيان القضاة، في البيان، أن الفريق القنصلي، قام وبالتنسيق والترتيب مع شركة السياحة الأردنية المعنية وذلك لتأمين عودة المصابين السبت، عن طريق نويبع بالقارب، وتأمينهم بسيارة خاصة من العقبة إلى عمان، بالإضافة إلى سيارة أخرى لأقارب المتوفى.

وأكّد البيان، ان الفريق القنصلي ومركز عمليات وزارة الخارجية ما زالا يتابعان مع سفارتنا هذه الترتيبات لحين التأكد من وصول الجميع الى أرض الوطن.

وجاء بيان الوزارة لاحقاً لما أصدرته من بيانات سابقة، حول الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت تقل سياحاً أردنيين بالقرب من مدينة شرم الشيخ.