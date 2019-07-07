"التعليم العالي": القرار القطري حول جامعاتنا هدفه توزيع طلبتهم على بعض الجامعات

جى بي سي نيوز :- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان ما صدر عن السلطات القطرية اخيرا ليس عدم اعتراف بالجامعات الاردنية ولكن هذا القرار جاء لاعادة توزيع الطلبة القطريين في بعض الجامعات بالمملكة.

واضاف الدكتور المعاني في تصريحات صحفية اليوم السبت " لقد اتصلت مع الملحق الثقافي القطري بعمان واكد ان قرار بلاده المتعلق بالجامعات الاردنية لا ينص على عدم اعتراف بالجامعات الاردنية ولكنه جاء بهدف اعادة توزيع الطلبة القطريين المتكدسين في بعض الجامعات الاردنية .

واوضح المعاني في تصريح اليوم السبت، ان هناك ثلاثة الاف طالب قطري يدروسون في مؤسسات التعليم العالي الاردنية ثلثهم موجود في جامعة واحدة مشيرا الى ان دولة قطر الشقيقة ترغب بتوزع طلبتها على الجامعات الستة الاخرى التي تم ترشيحها لاستقبال طلبتها الجدد، وفق بترا .

واشار الى ان القرار القطري سابق على القرار الكويتي حيث ابلغنا من خلال رسائل متعددة قبل اسبوع وتم ابلاغ بعض جامعاتنا بهذا القرار.

وفيما يتعلق بالقرار الكويتي حول الجامعات الاردنية، اوضح المعاني ان القرار الكويتي متكرر، فكل فترة زمنية يتم اعادة النظر بالجامعات الاردنية التي يذهب اليها طلبتهم بهدف توزيعهم على جامعات اردنية متعددة.

واكد ان أي خريج من أي جامعة اردنية يمكن ان يعمل في السوق الكويتية دون اي مشكلة لان دولة الكويت الشقيقة تعترف بجميع الجامعات الاردنية.

وبين المعاني ان التعليم العالي الأردني بخير في مجمله، مشيرا الى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تقوم بواجبتها على اكمل وجه.