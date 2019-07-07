أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تكشف عن خطة لحل أكبر أزمة مرورية بالعاصمة

Google+ Print

وقالت الوزارة، إنها درست مقترح المجلس البلدي لمدينة الرياض الخاص بربط طريق الخدمة لمخرج (33) بطريق الخدمة لمخرج (32) المتجه لطريق جدة، وأعدت المخططات التصميمية له وبانتظار اعتمادها للشروع في التنفيذ.

© AP Photo / Fethi Belaid

وأوضح رئيس المجلس البلدي، خالد بن عبدالرحمن العريدي، أن موضوع الزحام عند الجسر المعلق شغل جزءا مهما من متابعة المجلس، حيث نفذ ورشة عمل خاصة لهذا الأمر بحضور كافة الجهات المختصة وقد خرجت بجملة من التوصيات الختامية التي تساعد في إنهاء المشكلة، وإن وزارة النقل مشكورة تولت الجانب المتعلق بها، وشرعت في العمل على تنفيذ ما يخصها. مؤكدا تطلعه إلى استكمال سائر المعالجات لدى مختلف الجهات لإنهاء الأزمة بصورة جذرية.

وبحسب صحيفة "تواصل" ، فإن الضغط المروري العالي على الجسر المعلق دفع المجلس إلى طرح عدد من التوصيات منها تعزيز طريق الجسر بطرق بديلة ومساندة لدعم الحركة المرورية كطريق نجم الدين الأيوبي، إضافة إلى تطوير تصميمه بما يناسب استيعاب الكثافة المرورية. وكذلك ربط طريق أم المؤمنين عائشة، مع طريق الأمير تركي وطريق أبي بكر الصديق، لتخفيف الزحام عند الجسر المعلق.

يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أعلنت خلال الاجتماع الذي ترأسه أمير منطقة الرياض باعتماد طريق تركي الأول والجسر المعلق الذين سبق أن رفع المجلس البلدي بشأنها للجهات المختصة، وذلك ضمن برنامج أولويات تطوير طرق مدينة الرياض، المتضمن تطوير 19 طريقا في العاصمة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية

أكوا باور السعودية ومبادلة الإماراتية تبرمان اتفاقاً بشأن محطة تحلية