"طيران أديل" السعودية لن تستمر في طلبية بوينغ 737 ماكس
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كانت بوينغ قالت في وقت سابق إن التعهد، الذي يشمل خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية، تبلغ قيمته 5.9 مليار دولار بالسعر الرسمي.
من جانبها، ذكرت الشركة السعودية، اليوم الأحد، أنها ستشغل أسطولا يتألف بالكامل من طائرات "آيرباص إيه320" في المستقبل، وذلك بعد شهور من إعلانها أنها تدرس إلغاء طلبية من بوينغ.
وذكرت شركة الطيران الاقتصادي في بيان أنها ستتسلم 30 طائرة من طراز "إيه320-نيو" طلبتها شركتها الأم، الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة، في معرض باريس للطيران في يونيو/ حزيران.