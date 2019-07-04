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بوتين: الناتو هو من قام بتدمير ليبيا

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بوتين: الناتو هو من قام بتدمير ليبيا بوتين: الناتو هو من قام بتدمير ليبيا

وقال بوتين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "اتفقنا على مواصلة التنسيق بشأن تسوية في ليبيا حيث، للأسف، يتدهور الوضع ويزداد النشاط الإرهابي وعدد الضحايا يتزايد".

وأكد الرئيس الروسي: "ووفقا للرأي المتبادل، من المهم أن تتوصل القوى السياسية العسكرية الليبية إلى نظام وقف إطلاق النار، وفتح قناة حوار، واتخاذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف نهائي هو التغلب على انقسام البلاد وتشكيل مؤسسات حكومية فعالة موحدة".

وأضاف حول إمكانية مشاركة في التسوية الليبية قائلا " لا أعتقد أن على روسيا أن تساهم بشكل أساسي في التسوية في هذا البلد، لكنها لا تتجنب المشاركة في العملية".

ووفقا له فإن حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو من قام بتدمير ليبيا.

كما عبر عن قلقه إزاء تسلل المسلحين السوريين من إدلب إلى ليبيا.

SputnikNews

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