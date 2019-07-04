بالفيديو والصور : التسجيل الكامل لافتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في مجالس النواب العربية والاوروبية

جى بي سي نيوز - : قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي : " إن مجلس النواب الاردني يؤمن بالتشاركيةِ والتعاطي الإيجابي بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني، عبر ما تقدمهُ من بحوثٍ ودراسات" .

أضاف خلال افتتاحه نيابة عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أعمال المؤتمر العربي الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية والذي انعقد في مبنى المجلس الثلاثاء : " لا شك أن البرلمانات تحتاجُ لدورٍ مجتمعيٍ شريكٍ وفاعلٍ يكونُ له من التأثيرِ الإيجابي ما يصبُ في المحصلةِ في تحقق معادلةٍ مفادُها قراراتٌ صائبةٌ وقوانينَ مُحكَمةٌ ومصلحةٌ وطنيةٌ تعلو على سواها " .

بدوره، قال أمين عام مجلس النواب فراس العدوان إن المؤتمر ينعقد " في مرحلة يتعاظم فيها دور البرلمانات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وما يرافقه من تنامي المسؤوليات الملقاة على هذه البرلمانات من قبل شعوبها، واهمية المساهمة الفعالة في إيجاد حلول جذرية وحقيقية للمعيقات التي تواجه عمل المنظومة البرلمانية على كافة المستويات والرفع من سوية ادائها، ومساندتها في دورها في الدفاع عن القضايا العادلة وتحقيق آمال من تمثلهم " .

أضاف بأن " عملية التطوير المستمر للعمل البرلماني هو غاية وهدف ورؤيا ، لأنه يشكل تعزيزاً لدور المواطن في صنع السياسات العامة بالإضافة إلى المشاركة في القرار السياسي وهو الغاية المثلى من العملية الديمقراطية والإصلاح السياسي، ولا شك بأن تحقيق ذلك يحتاج إلى مؤسسات برلمانية قوية تُمثِّله وتُعبّر عن تطلعاته وآماله " .

وتابع العدوان " : إن نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها، يتطلب جهازا إداريا فاعلا وقادرا على تنفيذ الرسالة البرلمانية، بشكل يلبى احتياجات العمل البرلماني سواء الدعم الفني والاستشاري والبحثي والمعلوماتي، وهو الدور الذى تضطلع به الأمانة العامة للبرلمانات، فهي بمثابة العمود الفقري الذي يستند اليه عمل البرلمانات والمكون الاساس للارتقاء بها " .

من جهتها قالت " آنيت رانكو " الممثلة المقيمة لدّى مؤسسة "كونراد أديناور" الأردن: " إن المؤسسة تهدف من خلال أعمالها في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى المساهمة في تعزيز التكامل وتعزيز اواصر العلاقات بين ألمانيا دول منظمة الشرق الأوسط من ناحية، وتحفيز الحوار الأوروبي العربي من ناحية اخرى " .

وتابعت : " المؤسسة تقوم بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وتطوير وبناء نظام اجتماعي واقتصادي حر وتعزيز الحوار الأوروبي الأوسطى وعملية السلام في الشرق الأوسط مع الدعوة الى حوار الحضارات والأديان " .

بدورها أكدت مديرة برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "كونراد أديناور" آنيا شولر شلتر، أن أهداف البرنامج ودوره يكمن في التعزيز بين السلطات وحماية الحقوق والحريات الشخصية " .

ومن جهته : قال ممثل المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي انطوان مسره: " إن من أهم ما تعلم عليه مجالس الأمانات العامة للبرلمانات العربية والأوروبية هي الإدارة، والحفاظ على التراث ونشره، وإعداد الدراسات والبحوث، وإيجاد شبكة من التواصل تصبو لمصلحة العمل البرلماني " مشيدا بما أصدره الاتحاد البرلماني العالمي في جنيف من دراسات ووثائق وتحقيقات بالتعاون مع برلمانات العالم، وقال إنه يشكل نموذجًا يتوجب تفعيله في المجالس النيابية " .

المدينة نيوز سجلت وقائع الافتتاح واليكموه بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا