الجيش اليمني يعلن تدمير عربة ونفق لـ"أنصار الله" في مدينة الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية في الجيش، بأن "مدفعية اللواء الثالث حراس الجمهورية دمرت عربة متحركة للحوثيين على متنها بي 10 شمال شرقي مطار الحديدة بعد دقائق من قصف مكثف استهدف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في شارع صنعاء بمدينة الحديدة".

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وأضافت أن "انفجارات ضخمة أعقبت تدمير العربة في ذات الموقع الذي تمركزت فيه بعد قصفها للمجمع الصناعي".

وحسب وكالة "2 ديسمبر"، "استمرت الانفجارات مع تصاعد ألسنة اللهب أكثر من ساعتين كاشفة عن أحد الأنفاق الملغومة التي استحدثها الحوثيون تحت غطاء اتفاق السويد".

وبثت الوكالة "مشاهد للحظة تدمير العربة وانفجارات في نفق وفرار الحوثيين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.