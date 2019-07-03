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"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:54 مساءً
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:52 مساءً
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:38 مساءً
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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لقاءات خاصة مع مدرب مدغشقر وبعض اللاعبين قبل مواجهة الكونغو بدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا
فيديو
ON Sport
الأربعاء 03 يوليو 2019 11:56 مساءً
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