آبل تصلح واحدة من أكثر مشاكل فيس تايم إزعاجًا

تطور شركة آبل ميزة جديدة تساعد على إصلاح واحدة من أكثر مشاكل تطبيقها للتواصل فيس تايم (FaceTime) إزعاجًا، والتي تظهر عند إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق فيس تايم وبعض تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى.

وتتمثل المشكلة في أن الشخص الموجود على الجانب الآخر من الشاشة نادرًا ما يبدو وكأنه ينظر إليك بشكل مباشرة، وذلك لأن عدسة الكاميرا تقع فوق شاشة العرض، مما يعني أن عليه النظر إلى أسفل قليلًا لمعرفة من يتحدث.

كما أن النظر إلى شاشة الهاتف تجعل المستخدم يبدو وكأنه لا ينظر إلى الشخص الذي يتحدث معه، وفي حال حاول النظر إلى كاميرا المكالمة، فلا يمكنه التركيز على الشخص في الطرف الآخر من المكالمة.

لكن النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من نظام آبل لتشغيل الأجهزة المحمولة (iOS 13) تتضمن ميزة جديدة تجعل المستخدم يبدو كما لو أنه ينظر بشكل مباشر إلى الكاميرا الأمامية أثناء مكالمات فيس تايم، حتى عند النظر إلى الشخص على الشاشة.

ويبدو أن ميزة آبل الجديدة المسماة تصحيح انتباه فيس تايم (FaceTime Attention Correction) تعمل فقط على (iPhone XS) و (iPhone XS Max) مع هذه النسخة من الإصدار التجريبي، ويمكن تشغيلها وإيقاف تشغيلها من داخل إعدادات فيس تايم.

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وتستخدم هذه الميزة تقنية معالجة الصورة المتقدمة لإعادة ضبط النظرات بشكل مصطنع تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو، حيث تجعل المستخدم يبدو وكأنه ينظر إلى الكاميرا ضمن فيس تايم حتى عندما يكون ينظر إلى الشاشة.

ولجأت آبل إلى منصة (ARKit 3) لتحقيق التأثير، حيث تُستخدم هذه المنصة لرسم خريطة وجه المستخدم وضبط موضع العيون وفقًا لذلك، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت آبل تعتزم طرحها على نطاق أوسع.