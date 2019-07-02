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قتلى مدنيون بقصف إسرائيلي على ريفي دمشق وحمص (شاهد)

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قتلى مدنيون بقصف إسرائيلي على ريفي دمشق وحمص (شاهد) قتلى مدنيون بقصف إسرائيلي على ريفي دمشق وحمص (شاهد)

جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري فجر الاثنين إن طائرات إسرائيلية نفذت قصفا على عدة مكواقع في ريفي دمشق وحمص ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين.

وقال التلفزيون السوري الرسمي، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وحمص وتسقط عددا منها، فيما نقلت الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه الأراضي السورية من الأجواء اللبنانية.

وذكرت "سانا" أنه "نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق، تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات الإسرائيلية تسببت بمقتل 15 شخصا، بينهم ستة مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات.

وفي وقت سابق قالت الوكالة إن "4 شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع، ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق، وإصابة 21 آخرين بجروح تلقوا العلاج اللازم".

من جهتها نقلت قناة " اليوم" عن مصدر عسكري من النظام السوري قوله إن "الصواريخ استهدفت عدة نقاط عسكرية في ريف حمص الغربي"، كما نقلت أنباء وردت عن استهداف مركز البحوث في منطقة جمرايا,وفق عربي21.

كما أشارت القناة إلى أن انفجارا "هز المطار الشراعي جنوب غرب دمشق الذي توجد فيه قواعد للدفاع الجوي".

جي بي سي نيوز

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