الحريري: إجماع لبناني على رفض "صفقة القرن"

جي بي سي نيوز :- قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الخميس، إن هناك إجماع في حكومته على رفض خطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، بمستهل جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للحريري، عن الأخير، قوله إن "موقف الحكومة واضح، فنحن ضد هذا المشروع، وهناك إجماع في لبنان على رفضه، وعبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في البلاد".

وأضاف أنّ "سقف موقف لبنان، هو قرارات جامعة الدول العربية، وقمة بيروت، ودستورنا واضح يمنع التوطين ويؤكد على حق العودة".

ووفق البيان نفسه، لاقى موقف الحريري، تأييدا من جميع الوزراء.

وعقدت قمة بيروت بالعاصمة اللبنانية، في 2002، وأقرت "مباردة السلام العربية" التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، وتنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أقرت أيضا حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي، التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

واختتمت، الأربعاء، بالعاصمة البحرينية المنامة، فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن",وفق الاناضول .

ويتردد أن "صفقة القرن" الأمريكية، تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.