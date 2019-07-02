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إخلاء بعض مباني فيسبوك بسبب غاز السارين القاتل

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إخلاء بعض مباني فيسبوك بسبب غاز السارين القاتل إخلاء بعض مباني فيسبوك بسبب غاز السارين القاتل

أُخليت العديد من المباني في المقر الرئيسي لشركة فيسبوك في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا بعد أن نبهت إحدى الآلات في منشأة بريد الشركة الموظفين إلى أن الطرد قد يحتوي على غاز السارين القاتل.

وكشفت الاختبارات الروتينية لغاز السارين عن وجود المادة في حقيبة البريد في مكاتب فيسبوك، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى المشاركة في عمليات الإجلاء.

وجاءت التصريحات من مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD)، مع وضع حقيبة البريد تحت الحجر الصحي، والذي قال: إنه من الممكن أن يكون الكشف إيجابيًا زائفًا.

ووفقًا للمسؤولين، فإنه يجري في الوقت الحالي مراقبة عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنشأة، دون ظهور أي من أعراض التعرض لغاز السارين على أي أحد.

ولم يستطع مسؤول إدارة مكافحة الحرائق في مينلو بارك (MPFD) تحديد عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وذلك بالرغم من أن التقارير أشارت إلى شخصين.

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ويُستخدم غاز السارين القاتل في الحرب الكيميائية، وهو من صنع الإنسان، ويؤثر على الأعصاب، وهو غاز عديم اللون والرائحة، ويتسبب بفقدان الوعي؛ والتشنجات؛ والشلل؛ والفشل التنفسي؛ والموت، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال أنتوني هاريسون Anthony Harrison، المتحدث باسم فيسبوك: لقد أخلينا أربعة مبانٍ ونجري تحقيقًا شاملًا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتعتبر سلامة موظفينا من أهم أولوياتنا وسنشارك معلومات إضافية عندما تكون متوفرة.

وتختبر فيسبوك بشكل روتيني جميع الطرود المرسلة إليها ضمن منشأة البريد الخاصة بها عبر جهاز يمكنه اكتشاف المواد الخطرة والكيميائية.

البوابة العربية للأخبار التقنية