نتنياهو: نحن دولة صغيرة ونحتاج لتوسيع أراضينا

وتحدث نتنياهو خلال احتفالية لتكريم وحدات احتياط متفوقة، وقال "نحن دولة صغيرة الحجم فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراضي العدو ونوسع أراضينا عند الحاجة".

​وأضاف نتنياهو بحسب ما نقل حسابه الرسمي على "تويتر"، "جيش الدفاع يطور قدراته ويستعد لمختلف السيناريوهات المتمثلة في الاشتباك واندلاع الحروب على أكثر من ساحة".

وتابع نسعى لتجنب الحرب ولكن إذا فُرضت علينا، فستنهض كافة قوات جيش الدفاع سواء النظامية أو الاحتياطية منها في يوم الأمر وهي قوية ومتماسكة ومصممة على تحقيق الانتصار".

​وقال نتنياهو "إذا كانت هناك حرب حيث أثبتت قوات الاحتياط قدرتها على حسم المعركة فهي حرب يوم الغفران. إذ مكن انضمامهم للقوات النظامية، في ظل ظروف أولية لا تطاق، جيش الدفاع من التحول إلى الهجوم المضاد. ومن خلال جهود جبارة استطاعت إسرائيل بمعنى جيش الدفاع وجيش الاحتياط قلب الأمور على رأسها، إذ بتنا في غضون أقل من ثلاثة أسابيع على مشارف القاهرة ودمشق".