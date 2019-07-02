إلغاء حفل "باد بيبي".. انتصار جديد لحركات مناهضة التطبيع في الأردن

جى بي سي نيوز :- أكدت حركات مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الأردن تمكنها من إلغاء حفل مغنية الراب الأميركية دانيل بريجولي المعروفة فنيا بـ"باد بيبي" الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان يوم 8 يوليو/تموز المقبل.

وجاء في بيان مشترك لحركة "الأردن يقاطع" (Jordan BDS) وتجمع "أتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع أنه "تم إلغاء الحفل بعد أن اكتشفت مجموعة من شابات وشبان الوطن موقف المغنية الداعم للكيان الصهيوني والمطبع معه، إذ ستقيم المغنية نفسها حفلا في تل أبيب بذات الفترة" ، وفق ما نشرت الجزيرة .

وقال منسق تجمع "أتحرك" محمد العبسي للجزيرة نت إن الشركة المنظمة للحفل في الأردن -وهي "بوب للترفيه" (Pop Entertainment)- استجابت لمطالب حركات المقاطعة بعد جهود مشتركة تنوعت بين إرسال الرسائل النصية وإجراء الاتصالات مع المنظمين ونقاط بيع التذاكر والجهات المستضيفة أسفرت في النهاية بالتأثير عليهم وإلغاء الحفل.

وتابع العبسي أن الجهود التي أسفرت عن إلغاء الحفل تحققت "نتيجة العمل لسنوات في مجابهة التطبيع ضد العدو الصهيوني، لينتقل من مرحلة تحشيد المجتمع لمقاطعة البضائع والسلع الصهيونية إلى رصد ومتابعة كل الأنشطة التي تدعم الكيان لكشفها والعمل على إفشالها".