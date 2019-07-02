أخبار عاجلة

رجال الإطفاء العراقيون يخمدون حريقا في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل -
اسأل مع دعاء | حلقة كاملة بتاريخ 3 يوليو 2019 | الحيوان في القرآن الكريم -
أطرف قصيدة بالانجليزية من شاعر سعودي أمام القنصل الأمريكي في جدة -
8 الصبح - الخدمة الطبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد -
8 الصبح - الخدمة الصحية بالوحدات والمراكز الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد -
م. هاني سنبل: 57 دولة عدد الدول الأعضاء بالمؤسسة الدولية الإسلامية -
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه -
إيطاليا تشهد أدنى عدد من المواليد منذ عام 1861 -
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب -
تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

إلغاء حفل "باد بيبي".. انتصار جديد لحركات مناهضة التطبيع في الأردن

Google+ Print
إلغاء حفل "باد بيبي".. انتصار جديد لحركات مناهضة التطبيع في الأردن إلغاء حفل "باد بيبي".. انتصار جديد لحركات مناهضة التطبيع في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أكدت حركات مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الأردن تمكنها من إلغاء حفل مغنية الراب الأميركية دانيل بريجولي المعروفة فنيا بـ"باد بيبي" الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان يوم 8 يوليو/تموز المقبل.

وجاء في بيان مشترك لحركة "الأردن يقاطع" (Jordan BDS) وتجمع "أتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع أنه "تم إلغاء الحفل بعد أن اكتشفت مجموعة من شابات وشبان الوطن موقف المغنية الداعم للكيان الصهيوني والمطبع معه، إذ ستقيم المغنية نفسها حفلا في تل أبيب بذات الفترة" ، وفق ما نشرت الجزيرة . 

وقال منسق تجمع "أتحرك" محمد العبسي للجزيرة نت إن الشركة المنظمة للحفل في الأردن -وهي "بوب للترفيه" (Pop Entertainment)- استجابت لمطالب حركات المقاطعة بعد جهود مشتركة تنوعت بين إرسال الرسائل النصية وإجراء الاتصالات مع المنظمين ونقاط بيع التذاكر والجهات المستضيفة أسفرت في النهاية بالتأثير عليهم وإلغاء الحفل.

وتابع العبسي أن الجهود التي أسفرت عن إلغاء الحفل تحققت "نتيجة العمل لسنوات في مجابهة التطبيع ضد العدو الصهيوني، لينتقل من مرحلة تحشيد المجتمع لمقاطعة البضائع والسلع الصهيونية إلى رصد ومتابعة كل الأنشطة التي تدعم الكيان لكشفها والعمل على إفشالها".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقرر القبض على المتهمين بإطلاق الرصاص في منطقة عاليه

بالفيديو والصور : كلمة فايز الشوابكة في افتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في مجالس النواب العربية والاوروبية

بالفيديو والصور : كلمة فايز الشوابكة في افتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في مجالس النواب العربية والاوروبية

"الخارجية" تشيد بقرار لـ"اليونسكو" حول القدس

"الخارجية" تشيد بقرار لـ"اليونسكو" حول القدس

وعود بالإفراج عن 15 معتقلا أردنيا في سوريا خلال 3 أسابيع

وعود بالإفراج عن 15 معتقلا أردنيا في سوريا خلال 3 أسابيع