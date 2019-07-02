40 مهندساً أردنيا في كازاخستان يرغبون بأخذ اجازة والعودة إلى الأردن

جى بي سي نيوز :- مندوبا عن نائب جلالة الملك سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي فجر الغد الثلاثاء عددا من المهندسين والعاملين الاردنيين الذين تم مهاجمة مقر عملهم في احدى الشركات في كازاخستان واختاروا ان يعودوا الى المملكة في اجازة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان صباح هذا اليوم، بان الشركة صاحبة المشروع استجابت مشكورة لطلب السّفارة الاردنية في كازاخستان بتوفير طائرة وعلى نفقتها لنقل العاملين والمهندسين الأردنيين إلى المملكة في إجازة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لتأمين عودتهم الى مكان عملهم دون أن يكونوا عرضة لأي تهديد، حيث أبدى 40 اردنيا من اصل 107 رغبتهم بالعودة في اجازة الى المملكة دون ان يؤثر ذلك على وظائفهم.

وتدعو الوزارة ذوي العاملين والمهندسين ممن يرغبون باستقبال ابنائهم التواجد في مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة 2:30 من فجر يوم غد الثلاثاء موعد وصول الطائرة الخاصة.