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الدعوة للانتخابات والطوارئ... أول قرارات السبسي بعد مغادرة المستشفى

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وأضافت قراش، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، سيمضي على تجديد حالة الطوارئ، حسبما ذكرت في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم".

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

© AP Photo / Hassene Dridi

وأوضحت "السبسي سيمضي أيضا على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول المقبل".

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الاثنين 1 يوليو، بعد تعافيه.

ونقلت الرئاسة أن "رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته".

وأعلنت الرئاسة التونسية في 27 يونيو/ حزيران الماضي أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، وقالت الوكالة الرسمية التونسية، الخميس الماضي، نقلا عن بلاغ للرئاسة: "تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".

السبسي

© REUTERS / Zoubeir Souissi

وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع قبل الماضي.

والسبسي هو أول رئيس تونسي منتخب بشكل مباشر في انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.

ولم يعلن السبسي عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل رغم دعوة حزبه نداء تونس له بإعادة الترشح.

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