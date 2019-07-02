إعلام: أول تحرك من السعودية بعد تقارير عن قصفها بطائرات أقلعت من العراق

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وذكر موقع "السومرية" العراقي، اليوم الثلاثاء، أن " السعودية نشرت منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

ونقل الموقع، عن مصدر أمني، قوله إن "مسؤولين أمنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير عن "انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لاستهداف مواقع نفطية سعودية"، وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأضاف المصدر أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي "بخطورة تكرار مثل هذه الهجمات على العلاقات بين البلدين، وأهمية أن يمسك الجيش العراقي بالجانب العراقي من الحدود ويبعد الجماعات المسلحة عنه".

يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية في 14 مايو/آيار الماضي، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.