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مصدر عسكري سوري: قمنا بتشغيل بطاريات (S300) أثناء العدوان الإسرائيلي... ولم نضطر لاستخدامها

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وأضاف المصدر أنه تم تشغيل بطاريات "S300" للتصدي لأهداف معادية قادمة من عرض البحر كانت تتجه باتجاه مدينة حمص السورية، إلا أن الدفاعات الجوية السورية الاعتيادية تمكنت بجدارة من التصدي للعدوان وإسقاط الصواريخ الإسرائيلية من دون الحاجة

لاستخدام منظومة "S300".

عدوان إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بمنطقة جمرايا

© Sputnik . Ali Hashem

وأشار المصدر إلى أن الهدف من وضع منظومة الدفاع الجوي" S300" بوضع الاستعداد كان خشية تطور العدوان، واستهداف الصواريخ الإسرائيلية لمنظومة الدفاع الجوي "S300" نفسها، "ولكن ما حصل يوم أمس أن صواريخ S200 تمكنت من اعتراض 5

من أصل 6 صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية بعرض البحر وقبل دخولها الأجواء السورية".

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق الاثنين لوكالة "سبوتنيك" أن العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي السورية، الليلة الماضية، شاركت فيه بوارج إسرائيلية من البحر.

وقالت المصادر: "إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط الصواريخ التي أطلقتها بوارج إسرائيلية من البحر قبل وصولها إلى أجواء المياه الإقليمية السورية، مشيرة إلى أن صواريخ "إس200" في منظومة الدفاع الجوي السورية أسقطت ستة صواريخ

إسرائيلية كانت تستهدف مواقع عسكرية في حمص".

وتعرضت عدة مناطق سورية بعيد منتصف ليل الأحد لعدوان نفذته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وقال مصدر عسكري سوري: إن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في

بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

سماء دمشق لدى محاول صد الضربات الهجومية في مختلف مناطق العاصمة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018

© AP Photo / Hassan Ammar

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق جراء سقوط بقايا

الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية، مع تسجيل بعض الإصابات بصفوف المدنيين.

وصرح مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" بأن ما حدث هو "عدوان إسرائيلي استهدف عددا من المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي الغربي وريف حمص الجنوبي، وأن صواريخ العدو الإسرائيلي أطلقتها 6 طائرات حربية من الأجواء اللبنانية

باتجاه بعض مواقعنا العسكرية"، على حد قوله.

وأضاف المصدر: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط عدد من الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها، ويوجد عدد من الإصابات بصفوف قواتنا المسلحة بالإضافة إلى أضرار مادية".

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