أخبار عاجلة

إيطاليا تشهد أدنى عدد من المواليد منذ عام 1861 -
محدث.. الدولار يقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية وتغريدة ترامب -
تباين أداء بورصات الخليج خلال تعاملات الأربعاء -
ما الذي يحمله وفد الجامعة العربية إلى الخرطوم -
خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش -
ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين -
أوضاع نازحي مخيم عين عيسى المعيشية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشرح لماذا منع سيدنا يعقوب ابنه يوسف أن يحكي رؤياه على إخوته -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها تفسير أحلام -
عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أول تعليق إماراتي على استهداف "الحوثيين" لمطار أبها

Google+ Print

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الهجوم بشدة، واعتبرته يخالف القوانين والأعراف الدولية، حسب صحيفة الجزيرة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وقالت الخارجية إن الهجوم دليل جديد على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لمليشيات "الحوثي المدعومة من إيران".

وأكدت الخارجية أن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيدا خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي".

وأشارت الإمارات إلى أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار المالكي إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)"، على حد تعبيره.

 وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم تنفيذ الطيران المسير هجمات جديدة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها

السعودية للصناعات العسكرية تتعاون مع باراماونت العالمية بالطيران والتكنولوجيا

السعودية للصناعات العسكرية تتعاون مع باراماونت العالمية بالطيران والتكنولوجيا

5 شركات وساطة تقتنص 51% من تعاملات سوق الأسهم السعودية

5 شركات وساطة تقتنص 51% من تعاملات سوق الأسهم السعودية

"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية

"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية