الراجحي: نعمل بشكل مكثف لتوظيف مزيد من الصيادلة السعوديين

الرياض ـ مباشر: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السعودي إن خطة توطين ألفي وظيفة في قطاع الصيدلة تسير على قدم وساق.

وأضاف أحمد بن سليمان الراجحي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية" اليوم الثلاثاء، أنه تم توظيف نحو 40‎ بالمائة من إجمالي الصيادلة المسجلين والباحثين عن عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك للوصول إلى العدد المستهدف بنهاية 2020.

وأشار إلى أن الوزارة ما زالت تعمل بشكل مكثف مع الجهات المعنية لرفع نسب التوطين وتوظيف مزيد من الصيادلة السعوديين عبر اتفاقيات مشتركة مع القطاع الخاص.

وكشف وزير العمل، في أبريل / نيسان الماضي، عن تحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة، في إطار توفير فرص وظيفية للمواطنين.

وكان وزير العمل السعودي، قد صرح في أواخر عام 2018، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوظيف جميع خريجي الصيدلة السعوديين.

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