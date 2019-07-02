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بالفيديو : تحطم "جسم حربي طائر" شمال قبرص بعد غارات إسرائيلية على سوريا يثير التساؤلات

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بالفيديو : تحطم "جسم حربي طائر" شمال قبرص بعد غارات إسرائيلية على سوريا يثير التساؤلات بالفيديو : تحطم "جسم حربي طائر" شمال قبرص بعد غارات إسرائيلية على سوريا يثير التساؤلات

جي بي سي نيوز :- تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لجسم طائر "حربي" مجهول متفجر ومحطم في شمال قبرص، عقب تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارات طائرات إسرائيلية الليلة الماضية.

ورجح النشطاء أن يكون حطام الجسم الحربي عائد لطائرة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات السورية ليلا، في حين قال البعض إنه قد يكون الحطام لصاروخ مضاد من طراز "إس-200" أطلقته الدفاعات السورية ضد الغارات الإسرائيلية.

كما رجح آخرون أن يكون الحطام عائدا لطائرة مسيرة، إلا أن البعض استبعد هذا الاحتمال لأن الحطام يمثل جسما أكبر حجما من طائرة مسيرة.

من جهته قال وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص" غير المعترف بها، كودريت أوزيرساي، إن النتائج الأولية تشير إلى أن الجسم المحطم هذا يعود إما لطائرة تحمل متفجرات أو لصاروخ,وفق اليوم .

وتشير بعض الفرضيات إلى أن الحطام قد يكون عائدا لمقاتلة حربية (أف 35) أو(أف 16).

وعقب العثور على هذا الجسم المتفجر في شمال قبرص، نفت السلطات التركية أن يكون الحطام عائدا لإحدى طائراتها الحربية.

 

جي بي سي نيوز

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