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دعوة جديدة من الإمارات بعد الاحتجاجات الأخيرة في السودان

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دعوة جديدة من الإمارات بعد الاحتجاجات الأخيرة في السودان دعوة جديدة من الإمارات بعد الاحتجاجات الأخيرة في السودان

وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء: "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد".

وأضاف: "من الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها".

​ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.

SputnikNews

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