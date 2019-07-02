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مجلس النواب الليبي يوجه خطابا للمجتمع الدولي بشأن التدخل التركي في البلاد

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بنغازي — سبوتنيك. وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطاباً لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطويو غوتيريس وخطاباً لرئيس الإتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس عبدالفتاح بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي".

© REUTERS / Leonhard Foeger

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن "رئيس مجلس النواب سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني"، مؤكداً على "اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين". وفقاً للبيان

وأضاف أبلحيق أن "من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولا قانون"، مضيفاً أن "رئيس مجلس النواب أكد بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات".

وتتوالى التصريحات النارية المتبادلة بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة، وتركيا من جهة ثانية، بعد استهداف الجيش الليبي لطائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع، قال الجيش بأنها تابعة له.

 

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