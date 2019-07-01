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الفالح: تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر يعيد التوازن بالسوق

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الفالح: تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر يعيد التوازن بالسوق الفالح: تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر يعيد التوازن بالسوق

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الاثنين، إن هناك مزيدا من الدول تريد تمديد اتفاق النفط لمدة 9 أشهر لما بعد يونيو/حزيران 2019.

وأضاف الفالح، وفقا لرويترز، أن التمديد 9 أشهر يعطي المنتجين الوقت لإعادة التوازن للسوق.

وأكد الفالح، التزام المنتجين بتحقيق التوازن في السوق.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في مدينة فيينا.

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