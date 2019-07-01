"صندوق دراية ريت" يوزع 0.187 ريال على مالكي الوحدات

الرياض- مباشر: أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق دراية ريت" بنسبة 1.87 بالمائة من سعر الطرح الأوَّلي للوحدة (بواقع 0.187 ريال لكل وحدة) عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من العام 2019.

ووفقاً لبيان للشركة نشر على "تداول" يوم الإثنين، تبلغ اجمالي الأرباح الموزعة 20.06 مليون ريال، ويبلغ رأس مال الصندوق نحو 1.075 مليار ريال ، موزعين على 107.51 مليون وحدة

وتابع بيان الشركة أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 15 يوليو، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم دفع التوزيعات بتاريخ 31/07/2019.



وأشارت الشركة في البيان إلى أن نسبة التوزيع في الربع الثاني 2019 هي 1.88 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت سياسة التوزيعات النقدية للصندوق للسنة المالية 2019م، حيث ستكون التوزيعات ربع سنوية.

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