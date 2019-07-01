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"مسار"... قرار سعودي "غير مسبوق" بشأن إيران

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وأوضح المدير العام لمكتب التخطيط والمتابعة في منظمة الحج الإيرانية، محمد تقي قادري، أن " أطلقت برنامج "مسار" لإصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج الإيرانيين"، موضحا أن "المملكة أصدرت حتى الآن 4 آلاف تأشيرة إلكترونية للحجاج من بلاده".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وأضاف المسؤول الإيراني أنه من المقرر أن يشارك نحو 86 ألف حاج إيراني في موسم الحج القادم، وستبدأ الرحلة الأولى للحجاج في 8 يوليو/ تموزالمقبل.

وبيّن قادري أن هذا العام لا يتطلب من إيران إرسال جوازات سفر حجاجها إلى سفارات المملكة في البلدان الأخرى، وإنما أصبحت التأشيرة إلكترونية بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين طهران والرياض.

واستأنفت السلطات الإيرانية عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015، وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين، حسب الرواية الرسمية السعودية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن المأساة أودت بحياة 2121 شخصا.

وفي يونيو/ حزيران 2018، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق حول تسوية قضية الحجاج الإيرانيين تم بموجبه فتح مكتب رعاية مصالحهم في المملكة، التي استقبلت في ذلك العام 85 ألف حاج من الجمهورية الإسلامية.

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