السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها اليوم لدواع أمنية

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت السفارة في رسالة تحذيرية عبر موقعها: "لدواعٍ أمنية فإن السفارة الأمريكية ستكون مغلقة أمام العامة اليوم الاثنين، فيما عدا تقديم الخدمات الطارئة".

وكانت السفارة أعلنت استئناف عملها بشكل طبيعي يوم 28 حزيران/ يونيو، بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة تونس، الأسبوع الماضي، موضحة: "بعد مشاورات مع الحكومة التونسية، تستأنف السفارة عملها بشكل طبيعي في 28 حزيران/ يونيو".

وكان تفجيران انتحاريان، استهدف أحدهما سيارة شرطة بلدية في شارع الحبيب بورقيبة، بينما وقع الآخر قرب منشأة أمنية بنهج شارل ديغول، وسط العاصمة الاثنين الماضي، أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة عدد من المدنيين ورجال الأمن.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي تونسي لوكالة "سبوتنيك" إن السلطات التونسية "أصدرت قراراً يمنع بموجبه دخول الشباب الليبيين ما دون الـ35 عام إلى البلاد"، لافتا إلى أن "القرار ينص على منع الشباب الليبيين القادمين بمفردهم للبلاد ولا يسمح بدخولهم إلا بمرافقة آبائهم".

وتشهد تونس عمليات إرهابية تستهدف الشرطة والجيش والمدنيين بين الحين الآخر، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي اقتصاديا في ظل التحديات الأمنية عبر تعزيز موارد القطاع السياحي.