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الساكت يدعو لشراكات أردنية عراقية مصرية بمشروعات إعادة الإعمار

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الساكت يدعو لشراكات أردنية عراقية مصرية بمشروعات إعادة الإعمار الساكت يدعو لشراكات أردنية عراقية مصرية بمشروعات إعادة الإعمار

 جى بي سي نيوز :- دعا مؤسس ورئيس اتحاد المقاولين العرب الأسبق المهندس عوني الساكت إلى تشكيل شراكات وتجمعات بين الأردن والعراق ومصر بخصوص مشروعات إعادة الإعمار بالعراق.
وقال في تصريح صحفي اليوم السبت إن الأردن يعتبر منطلقا لنشاطات إعادة الإعمار للعراق، مبيناً أن المملكة تشكل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً للعراق فيما يشكل العراق بالمقابل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً للأردن ، وفق بترا . 
وأضاف أن المطلوب هو استمرار تقديم التسهيلات من الجانبين الأردني والعراقي في العمل والانتقال وسهولة حركة انسياب المنتجات والصناعات لكلا البلدين، داعياً إلى توحيد الجهود العربية للنهوض بالأمة والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجهها.
وبين المهندس الساكت أن نشاطات البناء والتشييد تستحوذ على ما يقارب 60 بالمئة من مجمل الاستثمارات الموجهة للتنمية إلى جانب تشغيل ما يزيد على 15 بالمئة من العمالة الناشطة للشغل، مشيراً إلى أن كل مليار دولار يصرف في البناء والتعمير يشغل ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل.

 

جي بي سي نيوز

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