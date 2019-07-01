ترند الموجز|| دنيا عبد العزيز تعلن وفاة الفنان عزت أبو عوف .. و هيكتور كوبر : مباراة أوغندا الاسوء و تريزيجيه الأفضل.. وعمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم.. و وائل جمعه بعد عوده " عمرو ورده " للمنتخب : اللاعبون أقوى من الاتحاد والمدرب

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، دنيا عبد العزيز تعلن وفاة الفنان عزت أبو عوف .. و هيكتور كوبر : مباراة أوغندا الاسوء و تريزيجيه الأفضل .. وعمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم .. و وائل جمعه بعد عوده " عمرو ورده " للمنتخب : اللاعبون أقوى من الاتحاد والمدرب .



وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

دنيا عبد العزيز تعلن وفاة الفنان عزت أبو عوف

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له بصحبة الفنان عزت أبو عوف وعلقت قائلة: "اه على الوجع انا لله وانا اليه راجعون".

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.

وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.

عمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم

قال عمرو أديب، إن المنتخب الوطني يقدم ظاهرة جديدة في الكرة، متابعًا: “نشاهد ظاهرة جديدة في الكرة يولوجي”.

وتابع أديب، خلال برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “ام بي سي مصر” : عندنا تغييرات غلط ووسط ملعب مش ممسوك، ومروان والنني مش في الفورمة، وعلى الرغم من كل ده مصر تفوز، وكأن ربنا عايز البلد دي تنبسط".

مؤكدًا: "فريقنا أداؤه غير جيد، ومش عارفين ننقل الكرة، وأوغندا أحسن بكتير، فجأة نلاقي نفسنا جِبنا جولين لصلاح والمحمدي، ده شيء عكس كل علوم كرة القدم المتعارف عليها". ( للمزيد )

وائل جمعه يهاجم " صلاح " و" اجيري " بعد عوده " عمرو ورده " للمنتخب

انتقد وائل جمعة لاعب المنتخب المصري السابق ، ما حدث في أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب المصري ووصفه بأنه "غير مسبوق"، معتبرًا أن تلك الواقعة تجعل اللاعبين أقوى من اتحاد الكرة والجهاز الفني.

واضاف " جمعة " في تصريحاته لـ "بي ان سبورتس" الفضائية: "حاولنا الضغط على حسن شحاتة في أمم إفريقيا 2006 من أجل إعادة ميدو من جديد إلى الفريق بعد الخلاف بينهما لكن أصر على قراره."

متابعا : "لأول مرة اللاعبين يكونوا أقوى من الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني." ( للمزيد )

هيكتور كوبر : مباراة أوغندا من أسوأ مباريات منتخب مصر دفاعيًا ..و تريزيجيه الأفضل

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر خلال استضافته ببرنامج "اللعيب" المُذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" : إن الثلاثي محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ومحمد الشناوي هم الأفضل حتى الآن في الـ 3 مباريات السابقة ، واستطاعوا أن يلفتوا الأنظار بشكل كبير".

وتابع " كوبر " : "مباراة اوغندا اليوم من أسوأ المباريات لمنتخب مصر دفاعيًا، هذا يقلل منا، لأن لو المنافس أقوى سيكون أكثر خطورة على مرمى مصر وستكون مشكلة".

مضيفا ان "عبد الله السعيد لاعب جيد جدًا، ولكنه حتى الآن لم يظهر بعد مع منتخب مصر". ( للمزيد )