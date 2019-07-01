العسكري السوداني يحمل الحرية والتغيير مسؤولية تجاوزات وخسائر مسيرات 30 يونيو

وقال عمر في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن العسكري السوداني "سمح بتحرك مسيرات الأحد 30 يونيو وعمل على حمايتها، لكن هذه المسيرات انحرفت عن مسارها وأهدافها المعلنة"، مضيفا أن بعض العناصر أطلقت أعيرة نارية أدت إلى وفيات وإصابات.

وأشار عمر إلى ضبط هذه العناصر من قبل قوات الدعم السريع، وأنه جاري التحقيق معهم، حيث أصيب 3 عناصر من الدعم السريع بأعيرة نارية وتوفي مواطنين اثنين وأصيب آخرون في أم درمان، وأصيب أيضا 9 من قوات الدعم السريع و من قوات الشرطة في أنحاء متفرقة من العاصمة، كما أصيب 12 فردا من قوات الشرطة في مدينة القضارف وأصيب فرد منقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض إلى جانب إصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة بولايات أخرى، حسبما ذكر البيان.

يتبع…