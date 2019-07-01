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الثانوية العامة.. تسريب امتحان الألماني.. والتعليم: جار ضبط الطالب

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الثانوية العامة.. تسريب امتحان الألماني.. والتعليم: جار ضبط الطالب الثانوية العامة.. تسريب امتحان الألماني.. والتعليم: جار ضبط الطالب

 

نشرت إحدى صفحات الغش على "فيس بوك"، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان مادة اللغة الألمانية الذي يؤديه الطلاب حاليا، وطالب مسئول الصفحة أولياء الأمور بالتفاعل مع الأسئلة وإجابتها.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار تحديد هوية الطالب صاحب التسريب وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، نظرا إلى وجود الكود الخاص به على ورقة الامتحان المسربة.

جدير بالذكر، أن 591 ألفًا و798 طالب وطالبة بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، 56 طالبا وطالبة في اللغة الصينية، والإسبانية 6 آلاف و161، واللغة الإيطالية 41 ألف و666، واللغة الألمانية 102 ألف و471، والفرنسية 439 ألف و253، واللغة الإنجليزية ألفان و191، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 597 ألف و380 طالب وطالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي 373 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب وطالبة.

الموجز

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