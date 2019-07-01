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بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا

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بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا

ونشرت الخارجية التركية، رسالة، عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، حول التطورات الأخيرة في ليبيا. وطالبت المواطنين الأتراك "بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات غير القانونية التابعة للواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، والتي تستخدم اسم الجيش الوطني الليبي".

ودعت الرسالة المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الشرعية الوحيدة في ليبيا".

وأوضحت أن "بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مصراتة، فضلا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية".

وكانت الخارجية التركية دعت، مساء أمس الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك. وقال في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية": لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.

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