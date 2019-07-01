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وساطة أميركية.. محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل

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وساطة أميركية.. محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل وساطة أميركية.. محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل

جي بي سي نيوز:- قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل تتوقع البدء في محادثات مع لبنان بوساطة أميركية خلال شهر بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ولم يعلق لبنان علنا على ما إذا كان سيشارك في محادثات أو على أي إطار زمني محتمل.

وقال شتاينتز لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "آمل أن نبدأ المفاوضات في الشهر القادم خلال هذا الصيف".

وأضاف "قالوا نعم إنهم مستعدون للجلوس وحل النزاع لكن لا تزال هناك البنود (التي يتعين الاتفاق عليها)".

ولم تعلن أيضا الولايات المتحدة، التي ترسل مبعوثا كبيرا في جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل، عن موعد أو مكان انعقاد تلك المحادثات لكنها أبدت استعدادها لمساعدة الجانبين على حل النزاع.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. والجانبان على خلاف منذ وقت طويل بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط وهي قضية احتلت أهمية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية عندما تم اكتشاف مكامن كبيرة من الغاز الطبيعي هناك.

وقال شتاينتز إنه بمجرد البدء في المحادثات فإن من المرجح أن يكون بوسع شركات الطاقة العاملة في المياه الإسرائيلية واللبنانية تنفيذ أول عملية مسح للمنطقة البحرية المتنازع عليها.

وأضاف أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر.

جي بي سي نيوز

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