الصفدي يوجه السفير الأردني في كازاخستان للوقوف على حالة المصابين ومتابعة التحقيقات

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وجه السفير الأردني في كازاخستان بالسفر إلى مدينة اتيراو (2500 كيلومتر عن العاصمة نور سلطان/أستانا)؛ للوقوف على حالة الأردنيين المصابين هناك ومتابعة سير التحقيقات.

وأشار القضاة إلى أنه تم تشكل خلية أزمة على مدار الساعة داخل السفارة؛ لمتابعة مستجدات القضية والتواصل مع السلطات المعنية في العاصمة الكازاخية.

وأضاف أن خمسة من الأردنيين العاملين في الموقع والبالغ عددهم 107 أصيبوا بإصابات طفيفة خلال الأحداث، وتم نقلهم إلى المستشفى وغادروه بعد تلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.

وأكد أن الوزارة تواصلت مع الشركة في جمهورية كازاخستان وفي عمان لضمان حصول المصابين على جميع حقوقهم.

وأوضح القضاة أن السفير الأردني في كازاخستان طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في أستانا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الأمنية الفورية لجميع المواطنين الأردنيين هناك.

وأكد أن السلطات الكازاخية تجاوبت مع طلب السفارة الأردنية وأن الأمور أصبحت الآن تحت سيطرة الأمن وتم العمل على نقل كافة المواطنين برفقة حماية أمنية من تلك المنطقة إلى منطقة (اتيراو) قرب مركز المحافظة. وأكد الناطق الرسمي في وزارة الخارجية أن السفارة مستمرة بالتواصل مع كافة الأردنيين العاملين للاطمئنان على أوضاعهم وتأمين احتياجاتهم.

وقال إن مراكز العمليات في الوزارة استقبل ما يزيد عن ثمانين اتصالاً من ذوي الأردنيين وطمأنتهم عن ذويهم. وطلب في حال توفر أية معلومات تتعلق بإصابة مواطن أردني هناك التواصل الفوري مع السفارة الأردنية في كازاخستان أو مع مركز العمليات في وزارة الخارجية هاتف 00962795497777 وعلى مدار الساعة.