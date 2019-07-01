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تونس تتخذ إجراءات جديدة لدخول الليبيين إلى أراضيها

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بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي الذي فضل الكشف عن أسمه لوكالة سبوتنيك إن "السلطات التونسية  أصدرت قرارا  يمنع بموجبه  دخول الشباب الليبيين ما دون الـ 35 عام"، مشيراً إلى أن "القرار ينص على منع الشباب الليبيين القادمين بمفردهم للبلاد ولا يسمح بدخولهم إلا بمرافقة آبائهم معهم".

© REUTERS / HANI AMARA

في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبلحيق في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد".

وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك.

 

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