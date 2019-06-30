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الجيش اليمني يعلن سيطرة قواته على تباب شمال صعدة

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القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قوات اللواء الثالث حرس حدود بقيادة العميد هائل القشائي سيطرت على عدد من التباب كان يتحصن فيها الحوثيون أسفل جبل النار تطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة، خلال تصديها لهجوم على مواقع في جبهة الشامية شمال المحافظة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأضاف أن "المواجهات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وأعلن الجيش اليمني في 19 أيار/مايو الماضي، السيطرة على جبل النار، وهو مكون سلسلة جبلية وعرة طولها أكثر من 12 كيلو متراً تمتد من حدود محافظة صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة، وتطل على مدينة ووادي حرض وعشرات التباب التابعة للمديرية، كما تطل على منطقة المَزرق التي تبعد عنه نحو ثلاثة كيلو مترات.

وتستمر باليمن، منذ اذار/مارس 2015، المواجهات الحوثيين والجيش اليمني، مدعوما بالتحالف العربي بقيادة الساعي لإعادة الأراضي التي سيطرت عليها "أنصار الله" للحكومة المعترف بها دوليا.

SputnikNews

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