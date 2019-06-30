أبرز 5 تطبيقات جديدة أطلقت خلال 2019

متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنزيل تطبيقات جديدة على هاتفك الذكي؟ في الغالب حدث هذا منذ فترة طويلة، وذلك لأن أغلب الناس يستخدمون مجموعة محدودة من تطبيقات الهواتف الذكية، ويقومون بتحديثها كل فترة، أما القيام بتنزيل تطبيقات جديدة، فهو شيء لا يحدث خلال فترات متقاربة.

نحن الآن في منتصف عام 2019؛ وخلال الفترة التي انقضت من العام قام مطورو تطبيقات الهواتف الذكية بإطلاق عدة تطبيقات جديدة تستحق التجربة، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب على المستخدمين متابعة كل التطبيقات الجديدة التي تظهر بمتاجر التطبيقات فور إطلاقها.

فيما يلي أبرز 5 تطبيقات جديدة أُطلقت خلال عام 2019:

1- تطبيق Harry Potter – Wizards Unite:

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هذا التطبيق عبارة عن لعبة جديدة من إنتاج شركة (نيانتيك) الأمريكية التي أنتجت لعبة (بوكيمون جو) Pokémon Go الشهيرة سابقًا، وهذه اللعبة الجديدة مقتبسة من سلسلة قصص هاري بوتر الشهيرة، وتعتمد أيضًا على تقنية الواقع المعزز، كما هو الحال في لعبة (بوكيمون جو).

تدور أحداث اللعبة أثناء تنقلك في الخارج، حيث تساعدك الخريطة الموجودة باللعبة في العثور على أشياء موجودة في مواقع حقيقية حولك أثناء تنقلك، كما يمكنك الاستعانة بأصدقائك للاشتراك في اللعبة بشكل جماعي لخوض التحديات معك.

الجدير بالذكر أن عدد مرات تنزيل هذا التطبيق قد تجاوزت 5 ملايين تنزيل حتى الآن على متجر جوجل بلاي، وبالطبع سيكون معظمهم من عشاق سلسلة قصص، وأفلام هاري بوتر.

التطبيق متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة (أندرويد)، وكذلك على متجر سامسونج للتطبيقات المعروف باسم (جالاكسي ستور)، كما يوجد إصدار من التطبيق على آب ستور لمستخدمي أجهزة (آي أو إس).

2- تطبيق Jumbo – Privacy:

يهدف تطبيق (Jumbo) إلى حماية خصوصية المستخدمين عبر الإنترنت، حيث يساعدك على إدارة بياناتك، وتأمينها على حساباتك الموجودة على فيسبوك، وتويتر، وجوجل، وسيدعم قريبًا تأمين حسابات إنستاجرام.

يقوم التطبيق بمساعدتك على اكتشاف مواطن الضعف في حساباتك، ومعالجتها، حيث يعمل على إيقاف تتبع الإعلانات المستهدفة لك، وكذلك منع تتبع موقعك الجغرافي، وإدارة الأذونات، ومسح سجل التصفح، وحذف التغريدات القديمة التي لم تعد بحاجة لها لتقليل فرص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق لا يقوم بجمع أي بيانات عنك، كما يقوم بشرح أسباب كل إجراء يقوم به لحماية خصوصيتك.

هذا التطبيق متاح مجانًا على آب ستور لمستخدمي أجهزة (آي أو إس)، ولا يوجد منه إصدار لأجهزة (أندرويد.)

3- تطبيق Spectre:

(Spectre) هو تطبيق كاميرا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويحتوي على عدة مزايا فريدة، حيث يتيح لك القدرة على تصوير الأماكن وحذف الأشخاص والسيارات من الصورة بسهولة، وهذا مفيد جدًا لمن يريد تصوير بعض المعالم الشهيرة في أي مدينة دون إظهار الزحام الموجود حول هذه المعالم.

يتيح لك التطبيق أيضُا القدرة على إضافة لمسة جمالية للصور الليلية، من خلال إظهار تدفق سريع لأضواء السيارات التي تظهر في المشهد لتبدو وكأنها نهر جارٍ من الضوء.

يدعم التطبيق أيضًا العديد من التقنيات المتقدمة مثل: التثبيت التلقائي (Auto-Stabilize)، والتعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية.

التطبيق متاح على آب ستور لمستخدمي أجهزة (آي أو إس) بسعر 2.99 دولار فقط، ولكن لا يوجد منه إصدار لأجهزة (أندرويد).

4- تطبيق Tap In:

هذا التطبيق متخصص في إدارة جلسات التأمل الجماعية، وذلك من خلال عقد جلسات تأمل يومية مباشرة مدتها 10 دقائق، وهذه الجلسات مناسبة للمبتدئين، وذوي الخبرة على حد سواء.

يوفر التطبيق العديد من المعلمين المتخصصين في مجال التأمل بأساليبه المختلفة، مثل: طرق التنفس، والتخيل، وغيرها، بالإضافة إلى مجتمع يضم العديد من الأعضاء الذين يشتركون في جلسات التأمل المباشرة، مع ميزة التذكير بتوقيت جلسات التأمل اليومية.

يوفر تطبيق (Tap In) دليلًا مرئيًا لأساليب التنفس المستخدمة في ممارسة التأمل، كما يتكامل أيضًا مع تطبيق (آبل للصحة Apple Health)؛ مما يتيح لك رؤية جميع معلوماتك الصحية في مكان واحد بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا على آب ستور لمستخدمي أجهزة (آي أو إس)، ولا يوجد منه إصدار لأجهزة (أندرويد).

5- تطبيق Yolo:

هذا التطبيق مخصص لإرسال الرسائل المجهولة إلى مستخدمي تطبيق سناب شات، حيث يقوم أي مستخدم لتطبيق (Yolo) بمشاركة رابط خاص به مع أصدقائه الموجودين على سناب شات، ويمكن لأصدقائه إرسال رسائل مجهولة إليه من خلال هذا الرابط بحيث لا يمكنه معرفة هوية المرسل.

تنبه الشركة المنتجة للتطبيق بإرسال رسائل ذات محتوى إيجابي، وتجنب التعليقات السلبية، أو الألفاظ السيئة، لأن ذلك قد يعرضهم للحظر.

التطبيق متاح مجانًاعلى متجر جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة (أندرويد)، كما يوجد إصدار من التطبيق على آب ستور لمستخدمي أجهزة (آي أو إس).