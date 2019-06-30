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الجيش الليبي: لا علم لنا باعتقال أي أتراك

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الجيش الليبي: لا علم لنا باعتقال أي أتراك الجيش الليبي: لا علم لنا باعتقال أي أتراك

وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

وردا على التصريحات التركية وتهديدها باستهداف الجيش الليبي، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري لـ"سكاي نيوز عربية": "لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية".

وتابع: "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن. نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة".

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